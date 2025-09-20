البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين يوم الأحد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية البرتغالية الإلكتروني، سيُعلن الاعتراف الرسمي يوم الأحد المقبل 21 سبتمبر.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لإعلان وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أشار إلى عدم وجود عوائق أمام دعم المطالب الفلسطينية بعد التشاور مع جميع الأحزاب البرلمانية في البلاد.

ويرتبط توقيت الاعتراف البرتغالي بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى، تقوده فرنسا والمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وفتح خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين.

وفي تطور متصل، أعلن قصر الإليزيه في باريس يوم الجمعة، أن عشر دول قد قررت المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المزمع عقده يوم الاثنين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسمية تلك الدول، والتي تشمل: فرنسا، البرتغال، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، وسان مارينو.

وبهذه الخطوات، تُظهر مجموعة من الدول الأوروبية والدول الغربية الأخرى تحولا دبلوماسيا ملحوظا في دعمها للاعتراف بدولة فلسطين، متجاوزة المعارضة الأمريكية التقليدية للمبادرات الفردية قبل التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة.