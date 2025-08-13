  1. الرئيسية
لاريجاني من بيروت: نؤكد اننا نقف الى جانب الشعب اللبناني ونسعى دوماً لتحقيق مصالح لبنان العليا

13 أغسطس 2025 - 09:31
رمز الخبر: 1716503
مصدر: الميادين
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت ويؤكد في تصريحاتٍ له وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب لبنان وشعبه في كل الظروف.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، صباح اليوم الأربعاء، في زيارةٍ رسمية إلى لبنان، حيث شهد محيط مطار بيروت الدولي حشوداً شعبية لاستقباله.

وخلال تصريحاتٍ أدلى بها عند وصوله، قال لاريجاني: "كلما يواجه لبنان أي نوع من المعاناة نشعر بها في إيران أيضاً، وثقوا تماماً أننا سنقف إلى جانب شعب لبنان العزيز في مختلف الظروف.

وأضاف قائلا:نحن دوماً نبحث ونسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا.

كما أشاد لاريجاني بعمق الروابط بين البلدين قائلاً: "إيران ولبنان يتمتعان بحضارة عريقة، وكان للبلدين منذ قرون طويلة ارتباطات وعلاقات قوية، وهناك تضامن متين بين شعبيهما وثقافتيهما".

لقاءات مع كبار المسؤولين
كذلك، أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أنّ جدول زيارته يشمل لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

