تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب سياسة التجويع الصهيوني في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا سوء التغذية ارتفعت إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا.

وأضافت أن عدد الوفيات منذ إعلان مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن تفشي المجاعة في القطاع بلغ 144 شهداء، من بينهم 30 طفلًا.

وكانت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، قد شددت على ضرورة وقف العنف المروع في غزة، مشيرة إلى حاجة ملحة لقرارات عاجلة تمهد الطريق أمام سلام دائم قبل فوات الأوان.

وأكدت تشيريفكو على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة عبر جميع المعابر والممرات الحدودية، بما في ذلك الشمال، وقالت إن سكان غزة “لا يطلبون صدقات، بل يريدون الحق في العيش بأمان وكرامة وسلام”.

