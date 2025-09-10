القوات اليمنية تقصف عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية الوطنية، تنفيذ عمليات عسكرية "ناجحة" هاجمت فيها أهدافا صهيونية "حساسة وحيوية" في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية الوطنية يحيى سريع، في بيان متلفز على منصة إكس "إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة".

وأضاف سريع أن العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

كما أعلن سريع تنفيد سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة الوطنية "عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح أن تلك الهجمات تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد المتحدث العسكري استمرار القوات المسلحة اليمنية الوطنية في عملياتها ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

