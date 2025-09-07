الدالي: غزة بوابة القدس.. وهي تناديكم ولا تطلب المستحيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شهد حي أوسكودار في إسطنبول، مساء أمس السبت، تظاهرة جماهيرية حاشدة دعماً لقطاع غزة وإسناداً لـ"أسطول الصمود"، بالتزامن مع مرور 700 يوم من التجويع والمجازر الإسرائيلية في القطاع، حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة لغزة والمقاومة رغم الأجواء الماطرة.

وألقى الخبير بشؤون المقاومة الفلسطينية هاني الدالي كلمة باسم أهالي شهداء غزة، مؤكداً أن غزة "من تحت الركام، من بين رائحة الدم والبارود، ومن أطلال البيوت وغرف الولادة التي صارت مقابر، ومن أنين الجرحى وصرخات اليتامى وبكاء الأمهات" تنادي العالم والأتراك للتضامن معها.

ودعا الدالي "الشعب التركي للتضامن مع غزة"، مشيراً إلى أن غزة لا تطلب المستحيل، بل الوفاء والموقف والرجولة للحفاظ على الأمة.

وأضاف أن العالم يشهد منذ 700 يوم "محرقة بشرية مستمرة وأبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر"، ارتكبت فيها حكومة الاحتلال جرائم انتهكت فيها القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وخاطب الدالي المجتمع التركي بالقول: "ألم تروا أبناءكم يُقتلون في مرمرة؟ هل مات دمهم؟ هل ذهبت أرواحهم سدى؟ أين أنتم الآن؟ غزة تسأل: أين تركيا؟ أين أبناء مرمرة؟ أين ورثة الفاتح؟"، مضيفاً أن "غزة بوابة القدس، ومفتاح الأمة".

كما شدّد رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية، بولنت يلدرم، على أنّ "غزة نجحت في توحيد شعوب العالم ضد الظلم".

وأشار إلى أن الاحتلال يواجه أزمة في مواجهة الانتفاضة البحرية، ومثنياً على وعد إيطاليا بحماية الأسطول، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مماثلة.

وأضاف أن "الأمواج التي أحدثها أسطول الصمود ستضرب العصابة الصهيونية كموج تسونامي"، مؤكداً "تأثير روح المقاومة التي ولّدتها غزة على الدول الأوروبية".

ويشارك مئات الناشطين الدوليين من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية البرتغالية ماريانا مورتجوا، في الإبحار باتجاه قطاع غزّة على متن عشرات القوارب المحمّلة بالمساعدات الإنسانية، ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي"، وهو الأضخم حتى الآن لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاماً.