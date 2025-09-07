ولايتي: ایران تولي اهمية خاصة الى استقلال العراق وتقدمه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي"، على العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين الإيراني والعراقي؛ مبينا : إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة الى استقلال العراق واستقراره وتقدمه.

جاء ذلك أثناء اللقاء اليوم الأحد بين "ولايتي" مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد "عمار الحكيم" الذي يزور حاليا طهران؛ حيث شدد مستشار قائد الثورة الاسلامية على العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، قائلا : إن هذه العلاقات مبنية على المشتركات الدينية والثقافية وحسن الجوار.

وأشار "ولايتي" إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثقة بأن اعتماد العراق على المرجعية الدينية ودعم قادته الوطنيين سيمهد لمستقبل واعد مليء بالنجاحات.

من جانبه، أشار السيد عمار الحكيم إلى الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني ضد إيران؛ مؤكدا بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تألقت في هذه الحرب.

وأعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ان القيادة الحكيمة لسماحة اية الله العظمى الخامنئي، والقوات المسلحة وتلاحم الشعب الايرانيين، والقاعدة الشعبية التي يتمتع بها نظام الجمهورية الإسلامية في ايران، كل ذلك قدم صورة مهمة ومؤثرة للعالم؛ مردفا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنها تتمتع بقدرات عالية، حيث كانت بعد 76 عاما منذ تاسيس الكيان الصهيوني، أول دولة تستهدف هذا الكيان وتكسر هيبته الزائفة.

واشار رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، الى نقاط ضعف الكيان الصهيوني؛ مؤكدا على انه لا يمكن التعويض عنها، بينما ظهرت الجمهورية الإسلامية بقوة واقتدار في هذا المضمار، وكان للتلاحم الوطني ووحدة الشعب دور حاسم في النصر الذي حققته ايران.

كما اعتبر أن سلوك الكيان الصهيوني هي علامة على فشل نظرية "إسرائيل الكبرى"؛ موضحا بان احقية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا الكيان باتت واضحة للجميع، وأن شعوب المنطقة المسلمة تعترف أكثر من أي وقت مضى بالدور المحوري لإيران.

وفي ختام هذا اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، بما في ذلك تحركات الكيان الصهيوني وضرورة تضامن الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، وأكدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

