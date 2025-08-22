خطيب جمعة طهران: الوحدة والتماسك خطنا الأحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال خطيب جمعة طهران، آية الله السید" أحمد خاتمي" : الوحدة والتماسك خطنا الأحمر، ولا يحق لأحد تجاوزه مؤکدا أن تجاوز الخط الأحمر هذا يدل علی تجاوز حدود النظام.

وقال "آية الله خاتمي" من على منبر صلاة الجمعة بطهران اليوم: إن الوحدة والتماسك من وصايا القرآن الكريم ورسالة لطالما أكد عليها الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامیة، هذا خطنا الأحمر، ولا يحق لأحد تجاوزه وإن تجاوز الخط الأحمر هذا، یدل علی تجاوز حدود النظام.

وحذر من بث الفرقة والانقسام في المجتمع وقال إن الشعب الإيراني أوصل رسالة المقاومة إلى العالم خلال الحرب المفروضة علی البلاد التي استمرت 12 يوما.

وأضاف أن بعض الأشخاص يكررون أقوال الولایات المتحدة الأمریکیة والکیان الصهيوني في ظل الظروف التي ترى فيها أميركا وهذا الکیان كل أحلامهما تتحطم.

وتابع قائلا: إن الطاقة النووية هي طاقة مستقبل العالم، والطاقة الأحفورية على وشك الزوال وستزول وتعتمد الزراعة والكهرباء والمياه، والعديد من احتياجاتنا الحيوية الأخرى، على الطاقة النووية.

وأکد أن الطاقة النووية حقنا المؤکد والحديث عن تعليق تخصيب الیورانیوم يعني المحاولة وراء بث الفرقة وانحراف عن المسار.

واستطرد قائلا: اغتال الأمريكيون، الشهيد "قاسم سليماني"، وشنوا العدوان علی ایران وهاجموا منشآتنا النووية وانتهكوا جميع الاتفاقيات الدولية، مؤکدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا لأمريكا.

وأضاف خطيب جمعة طهران أن قائد الثورة الإسلامیة أکد في العام الماضي أن اجراء المفاوضات مع أمريكا ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا.

وقال إن الشعب الإيراني شريف، وسيبقى شريفا، ولن يتأثر بالرواية المهینة والمليئة بالإذلال التي يروج لها البعض.

وتابع قائلا: تزعم أمريكا والكيان الصهيوني أن الشعب الإيراني ليس الحاكم ولیس له سیادة وأضاف: مر 47 عاما على انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وتوجه شعبنا إلى صناديق الاقتراع 47 مرة وأدلى بصوته، ومع ذلك ما زالوا يزعمون أن سيادة الشعب غير موجودة. هذا هو ادعاء أمريكا والكيان الصهيوني.

