إقامة ورشة تخصصية في مهارات إدارة السؤال والحوار الإنساني في الإعلام الديني للسيدات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقامت وحدة الإعلام النسوي ورشة تخصصية في مهارات إدارة السؤال والحوار الإنساني في الإعلام الديني للمدربة الإعلامية منار صباغ، ضمن رؤية قسم الإعلام الرامية إلى ترسيخ الأداء المهني الواعي،وبناء خطاب إعلامي يوازان بين عمق الرسالة ودقة الطرح

نهج تدريبي يواكب الرسالة الإعلامية

وأوضحت مسؤول وحدة الإعلام النسوي الخادمة إسراء التميمي أن هذه الورشة تأتي في إطار توجه الوحدة لتأهيل كوادر إعلامية تمتلك حضوراً مهنياً راسخاً أمام الكاميرا ،وقادرة على إدارة الصورة والصوت واللغة بوعي واحتراف، بما ينسجم مع هوية المؤسسة ورسالتها الإعلامية.

الفئات المستهدفة ومحاور الورشة

وأضافت: استهدفت الورشة المحررات وصانعات المحتوى والمراسلات ،وركّزت على بناء الثقة الحقيقية بعيداً عن التصنّع ،وتعزيز مهارات إدارة السؤال والحوار بأسلوب إنساني مسؤول .

تدريب تفاعلي يحاكي الواقع الإعلامي

وتضمّن البرنامج تدريبات عملية وتفاعلية تحاكي مواقف البث الحقيقية ،مع التأكيد على التمييز بين الحضور المهني الرصين والحضور الاستعراضي ،بما يسهم في الارتقاء بجودة الخطاب الإعلامي الديني وتعزيز أثره في المتلقي.

