ولايتي: أي تحرك أميركي سيقضي على ما تبقى من نفوذ واشنطن في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية، وعضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) علي أكبر ولايتي، أن إيران لم تنحنِ يوماً في تاريخها الطويل أمام المحتلين، مشدداً على أن أي تحرك أميركي ضد إيران أو محور المقاومة في غرب آسيا سيقضي على ما تبقى من نفوذ واشنطن في المنطقة.

وأشار ولايتي في منشور على صفحته الشخصية إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول التاريخ العريق للمقاومة الإيرانية، قائلاً: «صرّح قائد الثورة: إيران لن تستسلم أبداً. هذا القول نابع من تاريخ يمتد لعشرة آلاف عام لشعب مقاوم لم ينحنِ أمام الإسكندر، ولا إمبراطور بيزنطة، ولا المغول، ولا الاستعمار البريطاني، ولا المحتلين خلال الحروب العالمية».

وفي منشور آخر، تناول ولايتي التناقضات في سلوك الرئيس الأميركي، قائلاً: «هذا الشخص الذي يقول قولاً صباحاً وينقضه مساءً، أو أيّ طرف آخر، يجب أن يدرك أنه إن تجرأ على اتخاذ إجراء ضد إيران أو جبهة المقاومة في غرب آسيا، فلن يبقى من النفوذ الأميركي في المنطقة شيء يُذكر».

