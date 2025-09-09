الاحتلال يرتكب مجازر بحق أكثر من 13500 طالب في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يلتحم أطفال المرحلة الأساسية الدنيا في غزة بحلم ارتداء الزي المدرسي وحمل الحقيبة والتوجه إلى مقاعد الدراسة، كخطوة أولى نحو المستقبل. غير أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ ثلاثة أعوام قتل هذا الحلم، في محاولة لفرض واقع الجهل على الجيل الجديد.

وهذا ما حذّر منه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي أشار في إفادةٍ صحافية إلى أنّ أطفال غزة يُحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي بفعل استمرار الحرب، ما يهدّد مستقبل جيل كامل، مشدّداً على أنّ «التعليم حق أساسي، ولا ينبغي حرمان أي طفل منه».

وكشفت الإحصاءات الحكومية أنّ الاحتلال حرم أكثر من 850 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 25 ألف معلم وكادر تربوي، من حقهم في التعليم منذ ثلاثة أعوام.

من جهته، وصف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الأرقام بالكارثية، وقال لـ«الأخبار» إنّ «الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب هم في المراحل الأساسية، والحرمان من التعليم في هذه المرحلة الحرجة يشكّل جريمة متعمّدة بحق الأجيال».

وأوضح الثوابتة أنّ نحو 48 ألف طالب يستقبلهم الصف الأول سنوياً، ما يعني أنّ 144 ألف طفل حُرموا من دخول المدرسة للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أنّ «الاحتلال يستهدف تدمير الركائز المدنية وحرمان الأجيال من التعليم لتكريس الجهل والفقر والتهجير».

ولفت إلى أنّ البنية التحتية التعليمية تعرّضت لدمارٍ شبه كامل، إذ تضررت 95% من مدارس القطاع، وتحتاج 90% منها إلى إعادة بناء أو تأهيل. كما استُهدفت 662 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، بينها 163 دُمّرت كلياً، فيما تضررت جزئياً 388 أخرى، بحسب الثوابتة.