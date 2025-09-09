صدور العدد "119" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 119 من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة:

1.كلمة رئيس التحرير/في ذكرى المولد النبوي: غزة تجسد رسالة المصطفى صلی الله علیه وآله وسلم

مقالة

2.مواجهة الإمام جعفر الصادق علیه السلام للأفكار المنحرفة

3.من وحي فكر الشهيد السید نصرالله؛ التقارب والوحدة الإسلامية

4.نظرة في كتاب الاجتماع الديني الشيعي للدكتور علي المؤمن (الشيخ جميل الربيعي)

تقرير/خبر

5.مدرسة إيران الإسلامية: مواجهة الظلم وتوسيع مفهوم الوحدة

6.انطلاقة العام الدراسي الجديد في الحوزات العلمية بقم

7.إصدار كتاب الإمامة على ضوء الثقلين في تنزانيا

8.معهد بحوث الحج والزيارة

9.ملاحظة قرآنية/ الأمية في القرآن بين الدلالة التاريخية والرسالية (د. حسين التميمي)

10.مذكرة/ نظرات تساوي الألماس!/ رئیس التحریر

11.کلمات للحیاة/ وصية من أستاذ الفقهاء والمجتهدين الميرزا النائيني لتلميذه الميرزا محمد باقر الزنجاني

12.أسئلة وردود/ ما هو المعيار للتفريق بين العرفان القويم وغيره من هرطقات الدجالين؟

13.علماء وأعلام/ السید حسین بن السید محمد تقي آل بحر العلوم

14.سيماء الصالحین

15.شهداء الفضیلة/ الفقيد الشريف السيد عز الدين قدس سره

16.شعر وقصيدة

17.نصيحة نفسية

18.تعريف بالمراكز والمؤسسات الدينية الشيعية/معهد بحوث الحج والزیارة

