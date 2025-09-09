تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وسائل إعلام نقلا عن إدارة أسطول الصمود قولها إن "سفينة رئيسية بالأسطول تعرضت لاستهداف بمسيّرة قبالة سواحل تونس".

وأظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء من القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي "ضرب" فيها قارب "فاميلي" من الأعلى.

وفي وقت سابق، أفادت إدارة أسطول الصمود بأن القارب الرئيسي فيه تعرض في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وقال تياغو أفيلا العضو بإدارة أسطول الصمود للجزيرة إن السفينة فاميلي تم استهدافها بمسيّرة حارقة قبالة سواحل تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء فريق الأسطول لكنهم لم يصابوا بأذى، في حين قال الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك إن الأسطول سيواصل إبحاره رغم الاستهداف.

وكان من المقرر انطلاق الأسطول من ميناء سيدي بوسعيد التونسي في وقت لاحق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة.

..................

انتهى / 232