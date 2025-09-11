72 شهيدًا و356 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها الخميس، أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 9 شهداء و 87 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا.

ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة، تم تسجيل 133 حالة وفاة، من بينهم 27 طفلًا.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت: 12,170 شهيدًا و 51,818 إصابة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,718 شهيدًا و 163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

