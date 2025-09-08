عضو المجلس العالي لمجمع أهل البیت العالمي(ع): مجمع أهل البیت(ع) الذي ننتمي إلیه هو حریص علی أن یجمع بین القرآن الکریم وبین العترة الطاهرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في معرض حدیثه مع وکالة "ابنا" بخصوص الأحداث الأخیرة في المنطقة قال عضو المجلس العالي لمجمع أهل البیت العالمي(ع) الدکتور الشیخ نبیل الحلباوي: ما أرید ان أقوله رسالة أوجهها بإسم أئمة أهل البیت (ع) وأتباعهم. أقول لن یخدم الإسلام الخدمة التي قدمها أهل البیت(ع) وأتباعهم علی مر التاریخ جنبا إلی الجنب مع کل الخدمات التي قدمت من کل المسلمین ومن مفکریهم وعلمائهم.

وصرح الشیخ الحلباوي بأن مجمع أهل البیت(ع) الذي ننتمي إلیه هو حریص علی أن یجمع بین القرآن الکریم وبین العترة الطاهرة وبذلك سمي ذلك بالدفاع علی الثقلین و لذلك سمیت القناة التي نتکلم فیها بقناة الثقلین لأنها تؤکد الحدیث الشریف الذي روي عن رسول الله (ص) صحیحا "إني تارك فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتي أهل بیتي".

واستطرد قوله وقال: الیوم حین نری أن العالم یأمل مضطرب قد استطاع المستکبرون في العام وعلی رأسهم الأمریکا والغرب المستعمر والصهاینة المجرمون استطاعوا أن یکیدوا للإسلام والمسلمین و عندهم الطموح ان یسیطروا علی الأرض العربیة والإسلامیة ضمن ما سمي بمشروع إسرائیل الکبری. یکون واجبنا نحن أتباع أهل البیت(ع) ان نضم جهودنا إلی جهود کل المقاومین في فلسطین و في غزة کما تحقق ذلك من قبل أطفالنا في الجمهوریة الإسلامیة في إیران في الحرب الإثني عشر یوما حین لقنت العدو درسا قاسیا و دمرت له ما دمرت وحین استطاع حزب الله ان یصمد کل هذا الصمود العظیم ویقدم أعظم شهدائه واستطاع الحشد الشعبی ان یوقع بالعدو الصهیوني بضربات و استطاع أبطالنا الحوثیون في الیمن ان یقدموا نموذجا رائعا للدفاع عن الإسلام.

وحول الوحدة الإسلامیة و العربیة قال الدکتور الحلباوي: نستطیع ان نقول بأننا في خندق واحد مع المسلمین جمیعا بالدفاع عن کل أرض عربیة و إسلامیة و ان نحافظ علی سیادتها واستقلالها و أن لا نسمح بأحد أن یمس تلك الأرض. إننا من هذا المنبر ومن هذه القناة ندعو المسلمین جمیعا إلی أن یحققوا وحدتهم و تلاحمهم وتلاؤمهم و أن یعملوا بموجب قوله عز من قائل: "واعتصموا بحیل الله جمیعا ولا تفرقوا".

واختتم حدیثه بالقول: نحن في مرکب واحد و التحدی لنا جمیعا ونستطیع معا مع معشر مکونات الجسم الإسلامي و مع کل الذین یشارکوننا في أوطاننا ویدافعون عنها من کل المکونات نستطیع ان ندافع عن الأرض و عن العرض وعن السیادة و عن الکرامة وعن مستقبل الأمة وأن نفشل المشروع الصهیوني الخبیث لتأسیس اسرائیل الکبری و إن شاء الله ینهار ذلك الکیان ویضطر هؤلاء الصهاينة ان یخرجوا من أرضنا ویعودوا من حیث جاؤوا و نقطع أیادي المستکبرین و لا سیما الأمریکان عن أرضنا العربیة لتکون لنا معشر العرب خالصة من دون أعدائنا إن شاء الله.