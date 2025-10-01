مجمع الإمام الحسين (ع) العلمي يعلن التحضيرات النهائية لمؤتمر الشيخ النائيني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن إكمال التحضيرات النهائية لمؤتمر الشيخ النائيني، بالتعاون مع حوزة قم المقدسة، وذلك بعد جهود مستمرة ومتابعة دقيقة من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.

وقال مدير المجمع الأستاذ مشتاق طالب المظفر في حديث له، إن "مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اكمل التحضيرات النهائية لمؤتمر الشيخ النائيني، بالتعاون مع حوزة قم المقدسة، وذلك بعد جهود مستمرة ومتابعة دقيقة من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة".

وأوضح "تم تحديد اللجنة العلمية للمؤتمر، التي عملت على ترجمة المحاور من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وتقديمها بشكل علمي دقيق"، مشيرا إلى أن "المؤتمر سيشهد مشاركة (30) بحثا علميا تم تقييمها لغويا وعلميا وإخراجها فنيا بالشكل اللائق”.

وأضاف أن "المؤتمر سيعقد في أربع مدن، هي قم ومشهد المقدستين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والنجف الأشرف، كربلاء المقدسة، في العراق خلال شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يضم نوعين من العمل الثقافي هما التحقيق العلمي والبحوث، وقد شارك مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي بتحقيق (8) أجزاء من الموسوعة البالغة (41) جزءا".

وبين أن "اللجنة العلمية للمؤتمر تمثل فريقا متكاملا من طلبة الحوزة في كربلاء ومحققي المجمع، حيث قامت بترجمة المحاور المقدمة وإجراء التعديلات اللازمة ونشرها على المجامع العلمية"، مؤكدا أن "هذه الجهود ستثمر عن مؤتمر غني بالمضامين العلمية والثقافية".

وتابع أن "النسخة الأولى من المؤتمر ستعقد في قم المقدسة بتاريخ 8 تشرين الأول/ اكتوبر، يليها بعرض الأبحاث جلسات في حرم الإمام الرضا (عليه السلام) بعد يومين، ثم يعقد المؤتمر في النجف الأشرف بالمجمع العلوي التابع للمرجعية الدينية العليا، والنسخة الأخيرة ستختتم في الكربلاء المقدسة بالعتبة الحسينية المقدسة، مع توزيع الدروع وشهادات المشاركة للباحثين، وجلسات مناقشة للبحوث في قاعة مدينة الزائرين”.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها العتبة الحسينية المقدسة لتعزيز البحث العلمي وتحقيق تراث أهل البيت (عليهم السلام)، مؤكدة بذلك التزام المجمع بتقديم محتوى علمي رصين يسهم في نشر الثقافة الدينية وتثري الحراك الفكري والثقافي للمجتمع، بما يرسخ مكانة العلماء والمحققين في خدمة التراث الإسلامي الأصيل من خلال تراث أهل البيت (عليهم السلام).

