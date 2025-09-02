النجباء: البنتاغون شريك جرم للكيان بسفكهم دماء المسؤولين اليمنيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت الحركة بياناً أدانت فيه الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني على العاصمة اليمنية، وأكدت أن اغتيال رئيس الوزراء والمسؤولين اليمنيين جريمة شنيعة على نهج "داعش" وإعلان حرب مكشوفة من قبل الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة.

وجاء في البيان: إن صنعاء قد تعرضت للقصف بغطاء ودعم من واشنطن، وبتخطيط من غرف العمليات المشتركة بين البنتاغون والكيان المحتل.

وأضاف البيان: إن دماء الشهداء الأبرار ستسرّع خطوات محور المقاومة في مسار تحرير الأمة، وستزيد من عزيمة الصمود.

وفي ختام البيان، دعت حركة النجباء جماهير الأمة الإسلامية إلى تصعيد المواقف الرافضة للتطبيع، مجددة التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الأبي ومقاومته الباسلة.

