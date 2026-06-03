تزيين الضريح العلوي المطهر وصحنه بأكثر من 40 الف وردة طبيعية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كشفت وحدة تزيين الحرم في العتبة العلوية المقدسة عن خطة واسعة لتزيين مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) بعشرات آلاف من الورود الطبيعية داخل الحرم المطهر والصحن الشريف إلى جانب توزيع يومي للورود على الزائرين احتفاء بمناسبة عيد الغدير الأغر.

وفي هذا السياق، أوضح الخادم بارق هادي، مسؤول وحدة تزيين الحرم، في تصريح للمركز الخبري قائلاً: إن أعمال التزيين شملت نشر أكثر من 10 آلاف وردة طبيعية داخل الضريح المطهر، إضافة إلى أكثر من 30 ألف وردة في أروقة الصحن الشريف، وذلك ضمن البرنامج الخاص لإحياء أسبوع عيد الغدير الأغر.

وأضاف أن وحدة التزيين تقوم بتوزيع أكثر من 1000 وردة يومياً على الزائرين طيلة أيام الأسبوع، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الخاصة التي تنظمها العتبة العلوية المقدسة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أنه يتم تجهيز قسم مضيف الزائرين بأكثر من 5000 باقة ورد يومياً، يتم توزيعها خلال مآدب الطعام وفعاليات الضيافة المختلفة.

يشار إلى أن هذه الجهود تكشف عن حجم الاهتمام الذي توليه العتبة العلوية المقدسة لإحياء مناسبة عيد الغدير الأغر التي تعد واحدة من أكبر المناسبات السنوية التي يشهدها الحرم العلوي الشريف.

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