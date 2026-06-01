العتبة الحسينية تقيم احتفالات بعيد الغدير الاغر في عدة محافظات عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تستعد العتبة الحسينية المقدسة لاقامة مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة عيد الغدير الاغر في كربلاء المقدسة وعدد من المحافظات العراقية ابتهاجا بعيد الله الاكبر وتنصيب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) الولاية على المسلمين، وعيد اكمال الدين، واتمام نعمة الله على خلقه.

وقال مسؤول شعبة المهرجانات والمناسبات الدينية في العتبة الحسينية المقدسة "حمزة السلامي": ان" العتبة الحسينية المقدسة وحسب توجيهات المتولي الشرعي الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" والادارة العليا للعتبة المقدسة الذين يولون هذه المناسبة اهتماما كبيرا ويقدمون الدعم والمساعدة لجميع الجهات التي ستقيم مجموعة من الفعاليات المتعددة بمناسبة عيد الغدير العظيمة، حيث سيقام الحفل المركزي في الصحن الحسيني المطهر يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة ويستمر لمدة ثلاثة ايام بحضور شعبي وجماهيري تلقى به كلمات تخص المناسبة، وقصائد، ومشاركات شعرية، وفرق انشاد، وتوزع فيها المكافئات للمشاركين، والجوائز العينية، والحلوى، ويفتتح فيه معرض "غدير خم" العاشر الدولي بالتعاون مع مؤسسة البدور المنيرة للفنون التشكيلية مثل الرسم والنحت والزخرفة والصور الفوتوغرافية وفعاليات اخرى على هامش المعرض الفني لمدة ثلاثة ايام، ومن ضمن الاحتفال سترفع راية العتبة العلوية المقدسة في صحن العقيلة زينب (عليها السلام) المهداة من العتبة العلوية بهذه المناسبة، وكما جرت العادة سنويا ايذانا ببدء مراسيم الاحتفال بعيد الغدير الاغر المقامة من قبل العتبة العلوية المقدسة، بالتعاون مع العتبات المقدسة في يوم السابع عشر من شهر ذي الحجة بعد صلاتي المغرب والعشاء"، مشيرا الى ان" العتبة الحسينية المقدسة ستنظم مسابقة الكترونية تطلق على الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة فيها اسئلة عن المناسبة وستفسح المجال لاكبر عدد من الراغبين بالمشاركة وستقدم هدايا عينية للفائزين من المشاركين بالاجابة عن تلك الاسئلة، وهي مسابقة سنوية شارك بها الاف من المواطنين"..

واضاف "السلامي" قائلا ان" هناك تعاون بين العتبة الحسينية المقدسة وموكب اهالي مدينة كربلاء المقدسة منذ ثلاث سنوات يقام خلاله احتفال عيد الغدير المبارك في مدينة النجف الاشرف في السادس عشر من شهر ذي الحجة تقدم خلاله الحلوى، والورود، والضيافة للمحتفلين بهذه المناسبة، كما ستقيم العتبة الحسينية المقدسة محفلا آخرا في مدينة السماوة بمحافظة المثنى بالتعاون مع اهالي المواكب الحسينية في المحافظة، وتتخللها فعاليات مختلفة، وقصائد لشعراء، ورواديد، ومنشدين، وكلمات بالمناسبة، لبيان اهمية وعظمة هذه المناسبة الكبيرة"، موضحا ان" اقسام العتبة ستقيم احتفالات اخرى في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، وفي قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، وكذلك سيقام احتفال في مدينة الكوت بمحافظة واسط، وايضا في العاصمة بغداد، وفي مدينة الكاظمية المقدسة".

