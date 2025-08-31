الشيخ نعيم قاسم يعزي باستشهاد رئيس الحكومة وعدد من وزراء اليمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في برقية تعزية إلى السيد عبد الملك الحوثي، قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، نبارك ونعزي بكوكبة الشهداء رئيس الوزراء احمد الرهاوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم ‏العدو الإسرائيلي الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير ‏أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي.

وأضاف، يُظهر العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد.

وتابع، لأنَّ العدو عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس.

وأكد سماحته أنه سيبقى اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة.

وأضاف، ستكون هذه الجريمة الإسرائيلية دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء.

وأوضح الشيخ قاسم أن العبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي.

واختتم البرقية قائلا، نسأل الله تعالى عظيم الأجر لعوائل الشهداء والشعب اليمني والقيادة الشجاعة

