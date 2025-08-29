أبو عبيدة: المجرم نتنياهو قرر تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف!

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته على تلغرام، مساء الجمعة: مجاهدونا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله.

وأكد أن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسئولية عنه.

وأضاف: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله.

وصدق المجلس الأمني في حكومة الاحتلال في 8 أغسطس الجاري وبعد ثلاثة أيام بدأ عدوانًا واسعا على حي الزيتون تمدد ليطال حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وشرقي المدينة وشمالها، عبر القصف الجوي وتفجير مئات المنازل بروبوتات مفخخة، وتكثيف الغارات وأوامر الإخلاء غير القانونية.

.........

انتهى/ 278