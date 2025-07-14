أبو عبيدة: الاحتلال يتكبد كل يوم مزيدا من الخسائر الاستراتيجية وطيف الضيف سيبقى كابوسا يؤرقهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف أبو عبيدة في تدوينات نشرها مساء الأحد على صفحته الرسمية على "تليغرام": "عام على رحيل شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف الذي قاد مع إخوانه طوفان الأقصى موجهين للعدو الصهيوني أقسى ضربة في تاريخه أدت إلى إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين، وإعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد".

وأضاف أن "عقودا من الجهاد والمطاردة والتضحية والقيادة والإبداع تكللت بالشهادة، ليلتحق قائدنا الكبير بركب شهداء شعبنا وقادته العظام وتختلط دماؤه وإخوانه القادة بدماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين".

وذكر الناطق باسم "القسام" أن الضيف "أحيا في الأمة جمعاء ذكرى الصحابة والمجاهدين الأوائل كعليّ وخالد والقعقاع والمثنى وغيرهم من القادة الفاتحين".

وأفاد بأنه "ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة"، مشيرا إلى أنه سيبقى كما غيره من القادة العظام نبراسا لكل أحرار العالم.

وأشار أبو عبيدة "إلى أن إخوان الضيف وأبناؤه ومحبوه في كل بقاع العالم لا يزالون يواصلون طريقه ويكبدون الاحتلال كل يوم مزيدا من الخسائر الاستراتيجية".

وشدد على أن طيف الضيف سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص الذين لن يهنؤوا بعيش في أرض فلسطين بعد أن خط الضيف وإخوانه بدمهم الفصل الأخير في سِفْر تحرير فلسطين.

وفي الـ 30 من يناير 2025، نعى أبو عبيدة مقتل قائد هيئة أركان الكتائب القائد محمد الضيف خلال معركة "طوفان الأقصى".

وقال في كلمة مصورة "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".

وأعلن أبو عبيدة حينها مقتل ثلة من كبار أعضاء المجلس العسكري للقسام وهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، ومروان عيسى نائب قائد أركان القسام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وغيرهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتيال الضيف في 13 يوليو 2024 في غارة على خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونفت حماس حينها أن تكون الغارة استهدفت الضيف.