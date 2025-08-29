ندوة توعوية عن السلم المجتمعي ومواجهة الحركات المنحرفة في قضاء سنجار برعاية العتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ندوة توعوية حول السلم المجتمعي والحركات المنحرفة، وذلك في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مسؤول الوفد الاستاذ طه الديباج إن “قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ندوة توعوية حول السلم المجتمعي والحركات المنحرفة، وذلك في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأوضح أن "الندوة أقيمت في ناحية القيروان بديوان قبيلة البومتيوت الجحيشية الزبيدية، وهدفت إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ونبذ الأفكار المتطرفة التي تستهدف النسيج الاجتماعي العراقي”.

وأضاف أن “المحاضرة التي ألقاها الدكتور علي الحمداني من جامعة الموصل، شهدت تفاعلا واسعا من قبل الحضور، الذين أشادوا بمثل هذه المبادرات التوعوية”.

بدورهم، عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للعتبة الحسينية المقدسة على جهودها المستمرة في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الدخيلة على المجتمع العراقي، مؤكدين أن هذه الأنشطة تعكس دور العتبة الريادي في رعاية المجتمع وتحصينه فكريا وثقافياً.

