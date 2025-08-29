المشاط: ذراعنا الطولى ستلقن الكيان الصهيوني الغاصب الدرس اللازم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ثبات موقف اليمن المساند لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأشار الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن قيادة الصهاينة تكذب على المغتصبين بأخبار مزيفة..مؤكدا أن الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة وذراعنا الطولى ستلقنهم الدرس اللازم.

وجدد التأكيد على أن المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم.. لافتا إلى أن الكيان الصهيوني هو المشكلة وعلى جميع أبناء المنطقة توحيد الجهود والموقف لمواجهة هذه الغدة السرطانية واستئصالها.

وأوضح الرئيس المشاط أن المجرم نتنياهو يجر الكيان الصهيوني إلى نهايته.

وقال مخاطبا المجرم نتنياهو" دخلت في تحدٍ مع شعب لست بمستوى نزاله".. لافتا إلى أن نتنياهو فاشل ويحاول الخروج من أزماته الداخلية بعربدته في المنطقة.

وأضاف "أفشلنا مؤامراتكم رغما عنكم، فولولوا كما تشاءون، وضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا".

