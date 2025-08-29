61 شهيدا..الكيان الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين والمجوّعين في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجازر جديدة بحق النازحين والمجوّعين عند مراكز التحكم بالمساعدات في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد العشرات، في وقت يستمر فيه نزوح السكان تحت القصف.

فقد قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 61 استشهدوا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 19 تعرضوا لإطلاق النار قرب نقاط للتحكم بالمساعدات في جنوب وشمال القطاع.

وشمل القصف الجوي والمدفعي اليوم معظم أنحاء قطاع غزة من خان يونس جنوبا إلى جباليا شمالا مرورا بدير البلح في الوسط.

وتواصل القصف العنيف على أحياء غزة الجنوبية والشرقية وكذلك على ما تبقى من مناطق مأهولة في شمال القطاع، مما دفع المزيد من العائلات إلى النزوح جنوبا، وذلك وسط تحذيرات من أن المناطق الوسطى على غرار دير البلح لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف وتدمير الأحياء السكنية في مدينة غزة والمناطق الواقعة شمالا في وقت يتوعد فيه الاحتلال ببدء عملية عسكرية من شأنها تهجير الغزّيين جنوبا.

قصف وشهداء

وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني إثر قصف قوات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقد أظهرت صور خاصة للجزيرة انتشال جثامين 3 شهداء من جنوب حي الصبرة بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال.

ورغم الخطورة العالية، وبعد محاولات عدة، استطاعت طواقم الدفاع المدني الوصول لجثامين الشهداء وانتشالهم.

وتتعرض المنطقة منذ أيام لعملية عسكرية مكثفة وقصف جوي عنيف وسط تحليق مكثف لطائرات "كواد كابتر" التي تستهدف كل من يتحرك فيها.

كما استهدفت قوات الاحتلال اليوم مجددا الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة ومنها الشجاعية والزيتون.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن لواء غولاني دمر عددا من البنى التحتية في خان يونس بينما واصل اللواء 138 تعزيز السيطرة على ما يسمى محور "ماغين عوز" الذي يربط بين شرق المدينة وغربها.

وبالإضافة إلى خان يونس، بدأت قوات الاحتلال مؤخرا توغلا في محاور أخرى بينها أطراف حي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة وفي جباليا شمالا.

وعلى الرغم من القوة النارية الهائلة والتدمير المستمر لأحياء سكينة بأكملها، لا تزال قوات الاحتلال تواجه مقاومة كبيرة في مختلف محاور توغلها.

وأقرت حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا خطة لاحتلال مدينة غزة، وقالت إنها مصممة على تنفيذها على الرغم من التحذيرات الدولية من تداعياتها الكارثية على السكان المحاصرين الذين يعانون من المجاعة.

