تقدیم قلادة ذهبية لـ"سحر إمامي" في حفل تکریم جماعي لها في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا شيخ قبيلة "السواعد" في العراق السيدة سحر إمامي، التي صمدت وصامدة في وجه القصف الإسرائيلي لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وأكملت كلمتها، إلى حفل تكريم جماعي لها.

و️قدّم لها قلادة ذهبية محفور عليها صورة المرشد الأعلى للثورة.

️ووصف الشیخ سحر إمامي بأنها مجاهدة كزينب (س)، وقال إن صمودها وصوتها كان أعلى بكثير من هدير الطائرات الصهيونية وقصفها، وقال لها إن رفع إصبعكِ في وجه العدوان العسكري الإسرائيلي أقوى من صاروخ باليستي في نظر أعداء الصهاينة أنفسهم.