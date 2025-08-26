استشهاد سوري في القنيطرة... ودمشق تُدين الاعتداءات الإسرائيلية

استشهد مدني سوري، فجر اليوم، إثر استهدافه من قبل طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد «تلفزيون سوريا» بأنّ «الضحية يُدعى رامي أحمد غانم، وقد استُشهد على الفور نتيجة إصابته المباشرة، حيث أدّى القصف إلى تشويه جسده بالكامل»، موضحاً أنّ «الأنباء الأولية تحدثت عن عملية قنص، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّ الاستهداف تمّ بواسطة مسيّرة لجيش الاحتلال».

بالتزامن، توغّلت قوات العدو في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي بعد منتصف الليل، حيث أطلقت النيران بشكلٍ كثيف وعشوائي داخل الأحياء السكنية، كما اعتقلت شاباً واقتادته إلى موقع عسكري في تل الأحمر.

من جهتها، أدانت سوريا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها، وتوغُّل قوات الاحتلال وشنّها حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة، إضافةً إلى «إعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة».

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيانٍ، أنّ «هذه الممارسات العدوانية تمثّل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة».

كما جدّدت مطالبتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بـ«التحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المستمرة»، مشدّدةً على «حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباحاً، أنّ جيش الاحتلال سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة «لحماية المستوطنات».