أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية يطالب بإقامة إقليم جنوب سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طالب حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، يوم الاثنين، "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل" في جنوب سوريا.

وقال الهجري خلال رعايته اجتماعا لتوحيد الصفوف والانضمام إلى الحرس الوطني الدرزي، في دارته في بلدة قنوات في السويداء، إن "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في سوريا".

وأعلن 30 فصيلا مسلحا في السويداء، في فيديو مصور بحضور الهجري، اندماجهم ضمن "الحرس الوطني في السويداء"، بهدف الإشراف على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء

