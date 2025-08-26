  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية يطالب بإقامة إقليم جنوب سوريا

26 أغسطس 2025 - 09:41
رمز الخبر: 1720478
مصدر: أبنا
أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية يطالب بإقامة إقليم جنوب سوريا

قال الهجري خلال رعايته اجتماعا لتوحيد الصفوف والانضمام إلى الحرس الوطني الدرزي، في دارته في بلدة قنوات في السويداء، إن "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في سوريا".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طالب حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، يوم الاثنين، "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل" في جنوب سوريا.

وقال الهجري خلال رعايته اجتماعا لتوحيد الصفوف والانضمام إلى الحرس الوطني الدرزي، في دارته في بلدة قنوات في السويداء، إن "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في سوريا".

وأعلن 30 فصيلا مسلحا في السويداء، في فيديو مصور بحضور الهجري، اندماجهم ضمن "الحرس الوطني في السويداء"، بهدف الإشراف على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية يطالب بإقامة إقليم جنوب سوريا
حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء

...............

انتهاء / 232

تعليقك

You are replying to: .
captcha