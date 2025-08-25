الشرع يعلن انه لن يتردد بالتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني إذا كان السلام لسوريا معها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن رئيس السلطة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، أن هناك مباحثات "متقدمة" تجري حالياً بشأن إبرام اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

وشدد الشرع في تصريح صحفي، على أن أي اتفاق مستقبلي مع دولة الاحتلال الصهيونية سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974" منوها الى، انه "لن يتردد بالتطبيع مع اسرائيل إذا كان السلام لسوريا معها".

وتطرق الشرع إلى التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أن هناك من يصورها كـ"إرهابيين" و"تهديد وجودي"، بينما يسعى آخرون إلى استخدام "سوريا الجديدة" لتصفية حسابات مع حزب الله، ونحن لا هذا ولا ذاك".

