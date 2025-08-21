تقرير مصور/ العتبة العباسية تستأنف الختمة القرآنية الأسبوعية في محافظة الديوانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استأنف المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، الختمة القرآنية الأسبوعية بمحافظة الديوانية. وأُقيمت الختمة بمقر فرع معهد القرآن الكريم في قضاء الحمزة الشرقي التابع للمجمَع، ضمن برنامجه المتواصل لنشر ثقافة كتاب الله العزيز في أوساط المجتمع. وشهدت الختمة مشاركة طلاب دورة (القراءة الصحيحة وأحكام التلاوة)، إذ أُتيحت لهم الفرصة لتطبيق الجوانب النظرية التي درسوها عمليًّا، بإشراف نخبة من القرّاء المتخصصين في المعهد.