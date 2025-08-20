تقرير مصور/ قسم الاتصالات للعتبة العباسية يوضح تفاصيل عمل منظومة الصوتيات في زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة، تفاصيل عمل منظومة الصوتيات في زيارة الأربعين. وقال مسؤول القسم، المهندس فراس عباس: إنّ "وحدة الصوتيات التي تشرف على عمل منظومة الصوت، قدّمت عبر منظوماتها المتطورة خدمات متعددة في زيارة الأربعين، تضمنت تشغيل منظومة صوتيات صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) نحو 150 مرة لبث الصلوات، و60 مرة لبث زيارة عاشوراء، إلى جانب نقل 140 مجلسًا عزائيًا".