"كتائب القسام" تعلن استهداف برج دبابة "ميركافا" إسرائيلية بـ"تاندوم" شرقي جباليا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال "كتائب القسام" في بيان مقتضب: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف برج دبابة "ميركفاه" بقذيفة تاندوم شرق مدينة جباليا شمال القطاع".

وأفادت الكتائب بأن عملية الاستهداف تمت في تاريخ 21 يوليو 2025.

وسبق أن أفادت القسام بأنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، إصابة جندي و3 ضباط بينهم قائد كتيبة في تفجير عبوة ناسفة برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة "إكس": "أصيب ضابط مقاتل من كتيبة الاستطلاع الصحراوية (585) ومقتفي أثر في الاحتياط من اللواء الجنوبي في فرقة غزة، بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الضابط المصاب بجروح خطيرة هو قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوية.