قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة في كامل جاهزيتها وتراقب أي تحرّك للعدو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جهوزية تامة وتراقب عن كثب أي تحركات معادية، محذراً من أن أي خطأ في الحسابات من جانب العدو سيُقابل برد قاسٍ.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي مع حجّة الإسلام بورخاقان، رئيس منظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة.

وخلال اللقاء، قدّم قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي تقريراً عن آخر المستجدات الدفاعية في البلاد، مؤكداً أن "القوات المسلحة، بفضل الله، في كامل الجاهزية وتراقب بدقة أي تحركات للعدو، وإذا ارتكب خطأً في حساباته وحاول مجدداً الاعتداء على أرض وطننا المقدسة، فسيتلقى رداً أشد قسوة."

