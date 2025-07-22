الحرس الثوري يتوعد دولة الاحتلال الصهيوني بعواقب وخيمة لو اقدمت على العدوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد قائد قوات الجوفضائية للحرس الثوري، العميد سيد مجيد موسوي، أن أي خطأ جديد قد ترتكبه "إسرائيل" سيُقابل بعواقب وخيمة.

وأكد القائد العام لمقر الدفاع الجوي المشترك "خاتم الأنبياء" (ص)، العميد صباحي‌ فرد، خلال لقائه مع قائد قوات الجوفضائية للحرس الثوري، العميد سيد مجيد موسوي، أن أي خطأ جديد قد ترتكبه "إسرائيل" سيُقابل بعواقب وخيمة، وذلك بفضل الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية واليقظة العامة.

وقام العميد سيد مجيد موسوي بزيارة إلى مقر الدفاع الجوي المشترك "خاتم الأنبياء"، حيث أجرى مباحثات مع العميد صباحي‌فرد تناولت نتائج المواجهات العسكرية الأخيرة وسُبل تعزيز التنسيق الدفاعي.

وقال صباحي‌فرد في اللقاء: "منظومة الدفاع الجوي للبلاد شاركت خلال الحرب الـ12 يوماً الأخيرة بشجاعة وبعزيمة عالية، ونجحت من خلال التنسيق والعمل الجهادي في إفشال أهداف العدو الصهيوني، وأجبرته على التراجع، إذ بات من الواضح أن استمرار العدوان كان يفاقم الوضع داخل الأراضي المحتلة، خصوصاً في تل أبيب وحيفا."

وأضاف: "نحن نعتمد على القدرات الوطنية في تطوير أنظمتنا الرادارية والدفاعية، ودماء شهدائنا الأبرار، سواء من القوات المسلحة أو المدنيين، لن تذهب سدى، وهي التي ستُطارد هذا الكيان الصهيوني الغاصب. ولن تمنعنا اغتيالات علمائنا النوويين وقادتنا من تحقيق الإنجازات في المجالات التكنولوجية والعسكرية والأمنية، بل ستكون حاجزاً صلباً أمام أطماع العدو وجرائمه."

وأردف قائلاً: "في حال تكررت أخطاء الكيان الصهيوني، فإن الرد سيكون أقسى وأكثر إيلاماً، بفضل تفعيل طاقات القوات المسلحة والتعبئة الشعبية والوعي الجماهيري الواسع."

من جهته، أشاد العميد موسوي خلال اللقاء ببطولات شهداء الحرب الأخيرة، واعتبر وحدة وتلاحم الشعب الإيراني في التصدي للمؤامرات الخارجية مصدر عزّ وشرف وطني.

