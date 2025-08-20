نشاطات وفعاليات جامعة الزهراء خلال زيارة الأربعين لهذا العام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جسدت جامعة الزهراء (عليها السلام) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع، وذلك خلال زيارة الأربعين لهذا العام، من خلال من تنفيد العديد من الأنشطة والفعاليات.

وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة زينب السلطاني في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “جامعة الزهراء (عليها السلام) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة جسدت دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع، حيث كانت لها العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات خلال زيارة الأربعين لهذا العام".

وأضافت "قبيل الزيارة اقامت الجامعة دورة تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية لتعزيز كفاءة الملاكات والطالبات في تقديم الرعاية الطبية داخل المفارز الخدمية التابعة للموكب الجامعي الذي تم اقامته”.

وأوضحت أن “موكب الجامعة المركزي كان له دور في رحلة الخدمة الحسينية لإحياء شعائر الأربعين، مقدما خدمات متكاملة تشمل الخدمة والضيافة على مدار الساعة، والمفرزة الطبية والعلاج الطبيعي بالتعاون مع المؤسسات الصحية الداعمة، إلى جانب الركن التكنولوجي والإرشادي الذي قدم التوعية الصحية والدينية، وبإشراف مباشر من الملاكات الأكاديمية والإدارية، وبمشاركة واسعة من طالبات الجامعة تجسيدا لقيم الإيثار والإنسانية”.

وأكدت أن “جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات، من خلال مشاركتها في الموسم الثقافي التاسع لزيارة الأربعين، ابرزت التزامها بالقيم الروحية والثقافية المستمدة من نهج الإمام الحسين (عليه السلام)".

وبينت أن “موكب الجامعة واصل جهوده طيلة ايام الزيارة في تقديم خدمات صحية وطبية متكاملة لزائري الأربعين، معززا رسالته الإنسانية في خدمة المجتمع وتجسيدا لقيم التضامن والولاء خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة”.

وأشارت إلى أن “جامعة الزهراء (عليه السلام) للبنات، تحت شعار (الإمام الحسين عليه السلام مرجعية معرفية ونهضة إنسانية) اسهمنا في تنظيم مؤتمر (الأربعين والتمكين العلمي للمسلمين) بمشاركة كفاءات علمية وشخصيات أكاديمية من دول متعددة لمناقشة دور مسيرة الأربعين في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الشراكات العلمية”.

ولفتت إلى أن “ملتقى الأربعين جمع عددا من الجامعات العراقية والدولية حيث تم تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، مع التركيز على توظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، بما عزز دور الجامعات في تحقيق التقدم والتطور المعرفي”.

وتواصل جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة جهودها في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية، مع الالتزام بتقديم الدعم الأكاديمي والميداني للزائرين بما يعكس رسالتها التعليمية والإنسانية في آن واحد.

