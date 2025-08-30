  1. الرئيسية
كاريكاتير / افتتاح عام الدراسة في غزة

30 أغسطس 2025 - 08:14
رمز الخبر: 1721707
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افتتاح عام الدراسة في غزة.

