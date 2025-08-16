وقف مهدي قلي خان قرائي الخیري؛ 158 عاما من الوقف المستمر في محرم وصفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ منذ 158 عاماً، لا یزال مصباح وقف مهدي قلي خان قرائي الخیري، مضاءً خلال شهري محرم وصفر، ويتم إنفاق جميع عائداته في سبیل تقديم الخدمات لزوار حرم الإمام الرضا (ع)، دون انقطاع؛ وهي نية قائمة على المحبة لعقود من الزمن وتستمر إلى يومنا هذا.

ويشمل وقف مهدي قلي خان قرائي الخیري، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 158 عامًا، مزرعة محمد آباد في مدينة تربت حيدرية، ومطحنة بفُرنين. وفقًا لنیة المرحوم قرائي في سند الوقف، تُقام كل عام خلال شهري محرم وصفر مراسم عزاء واستقبال الزوار؛ وهذا مثال على تطبيق نية صاحب الوقف وخدماته على مر العصور في الحرم الرضوي الشریف.

صرّح أمين بهنام معاون الأماکن المتبرکة في العتبة الرضوية المقدسة على هامش تنفیذ هذا الوقف في رواق السيدة الزهراء (س): إن هذا الوقف القديم یُقام كل عام لمدة 10 ليال خلال شهري محرم وصفر في حرم الإمام الرضا (ع).

وقال: استقبل هذا الوقف هذا العام 7500 زائر، أكثر من 750 حلّوا ضيوفاً على هذه المائدة الروحانية في كل ليلة.

وقال بهنام: سيتم استقبال الزوار في هذه المراسم بطريقتين: مجموعة سجلت عن طريق برنامج نسيم الرضوان وأرادت الحصول علی طعام الإمام الرضا (ع) المتبرک، والمجموعة الأخرى تضم المواکب الدينية من جميع أنحاء البلاد التي سافرت إلى مشهد للعزاء وحصلت على إذن للعزاء من العتبة الرضویة المقدسة.

وأضاف: تبدأ المراسم كل ليلة بعد صلاة المغرب والعشاء، ثم قراءة زيارة عاشوراء،وبعد الخطبة تبدأ مراسم العزاء واستذكار مصيبة الإمام أبي عبد الله الحسين (ع).

وأكد معاون الأماکن المتبرکة العتبة الرضوية المقدسة أن إدارة وتنفيذ هذا الوقف تتم تحت إشراف العتبة الرضوية المقدسة، وقال: یحضر مشرفو الوقف وهم من أحفاد الواقف المحترم، في المراسم كل ليلة لمراقبة حسن تنفيذ نية الواقف وتقدیم آرائهم حول كيفية تنفيذها.

