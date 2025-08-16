تقرير مصور/ رسالتها هذه السنة "سفينة الحسين"(ع).. عزاء قبيلة بني عامر في منطقة بين الحرمين بكربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل صباح الخميس إلى مدينة كربلاء المقدسة موكب عزاء كبير تابع لقبيلة "بني عامر"، الذي بدأ مسيره مشياً على الأقدام من حرم الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في مدينة سامراء، ضمن مسيرة الأربعين المباركة. وقد شارك أفراد هذه القبيلة في مراسم العزاء في منطقة بين الحرمين، وهم يرتدون ثيابا بيضاء، مما يميز موكبهم عن سائر المواكب الأخرى. وتحرص القبيلة في كل عام على إيصال رسالة مستلهمة من واقع الأمة وظروفها الراهنة، من خلال مشاركتها في عزاء الأربعين بين الحرمين. وقد جسّدوا هذا العام رسالتهم عبر أداء يصوّر سفينة كبيرة، للتذكير بالرواية المعروفة: "إن الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة".