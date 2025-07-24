آية الله مكارم الشيرازي: وحدة الشعب تعززت بعد العدوان الصهيوأميركي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي، أحد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة ، بان وحدة الشعب تعززت بعد الحرب العدوانية الصهيونية الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي لقاء رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان معه يوم أمس الاربعاء في مدينة قم المقدسة، اشار آية الله مكارم الشيرازي إلى الحرب النفسية التي شنها الكيان الصهيوني واميركا ضد إيران وقال: ظن هؤلاء الاعداء انهم سيُحدثون فوضى عارمة بمهاجمة إيران، ولكن بفضل الله، ليس لم يحدث هذا فحسب، بل تعززت وحدة الشعب أكثر فاكثر.

وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر آية الله مكارم الشيرازي ان هنالك 3 مشاكل رئيسة تواجه الشعب وهي التضخم، والسكن، وفرص العمل للشباب، وقال: ينبغي بذل الجهود لحل هذه المشاكل، وإن شاء الله ستنجحون.

كما أشار إلى أهمية الأعمال الخيرية والتبرعات العامة لحل المشاكل الاجتماعية، مضيفاً: "يجب تشجيع الأعمال الخيرية، ونحن ندعم هذه الإجراءات لنتمكن جميعاً، إن شاء الله، من المساهمة في تخفيف معاناة الناس" متمنيا لرئيس الجمهورية والمسؤولين النجاح والتوفيق في مهماتهم.

وكان الدكتور مسعود بزشكيان قد وصل إلى مدينة قم المقدسة الأربعاء ، وفور وصوله قام بزيارة مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)".

كما تفقد مشروع المترو ومطار قم والتقى مدير الحوزات العلمية في البلاد آية الله علي رضا اعرافي.

