وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ جاء تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية الخاصّة بذكرى ولادة الإمامين الباقر والهادي (عليهما السلام)، ضمن فعّاليّات الحفل المركزيّ السنويّ الذي أقامته العتبة المقدّسة، في باحة باب قبلة مرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) بهذه المناسبة العطرة.

وبلغ عددُ المشاركين الكلّي في المسابقة 4323 متسابقًا، وكان عددُ الإجابات الصحيحة 1233 إجابة، ترشّح منهم 10 فائزين، كرمهم كلٌّ من عضو مجلس إدارة العتبة العبّاسية المقدّسة الدكتور أفضل الشامي، ومعاون رئيس قسم الشؤون الدينية فيها الشيخ عادل الوكيل.

وفي حال تعذّر حضور الفائزين في الحفل، عليهم مراجعة قسم الشؤون الماليّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، في مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتيّة (هوية البطاقة الوطنيّة أو جواز السفر).

