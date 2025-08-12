فيديو | منع سفينة سعودية تحمل أسلحة للكيان الصهيوني الغاصب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف موقع (world socialist site) الإخباري، أنَّ عمال موانئ جنوة الإيطالية اعترضوا سفينة سعودية تحمل أسلحة "لإسرائيل"، في السابع من آب/ أغسطس الجاري. وقال الموقع، إنَّ العمال فرضوا حصارًا حازمًا على عبور السفينة السعودية "بحري ينبع"، في تحدٍّ مباشر لدور إيطاليا في تسليح "إسرائيل". ووفق موقع «genova quotidiana»، فإنّ السفينة السعودية وصلت من الولايات المتحدة تحمل معدات عسكرية من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية العملاقة للأسلحة، بما في ذلك مدفع "أوتو ميلارا" مُتجه إلى أبوظبي، وربما دبابات أو أسلحة ثقيلة أخرى مُجهزة بالفعل في ساحة الشحن.