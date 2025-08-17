https://ar.abna24.com/xjCq717 أغسطس 2025 - 16:01 رمز الخبر 1717651 الوسائط المتعدده فیدیو الرئيسية الوسائط المتعدده فیدیو فيديو | حكومة لبنان تتحرّك بإملاءات خارجية 17 أغسطس 2025 - 16:01 رمز الخبر: 1717651 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حكومة لبنان تتحرّك بإملاءات خارجية. سمات فیدیو حكومة لبنان لبنان اخبار ذات صله فيديو | لبنانية مسيحية: لو كان الكعبة في العراق ما كان مسلم في العالم انحرم من الحج فيديو | كمائن حماس المتفجّرة؟! فيديو | إيران تُحارب لأنها تمتلك ما هو أخطر من القنبلة النووية ! فيديو | هكذا أشادو مجاهدي سرايا القدس من الشهيد القائد الحاج رمضان فيديو | لاريجاني يزور قبر الشهيد السيد "حسن نصرالله" في الضاحية الجنوبية لبيروت فيديو | الصهيونية خطر محدق رغم الوعي المسبق (والله أعلم بأعدائكم) فيديو | مظاهرات الصهاينة للضغط على حكومة الاحتلال للتوصل لصفقة تبادل أسرى فيديو | الاخبار المصورة عن الأحداث في العالم فيديو | زائر من "ساحل العاج" يتحدث عن إحياء مجالس حسينية في شهر محرم في بلدان افريقية فيديو | تظاهرات تضامنية مع غزة حول العالم فيديو | منع سفينة سعودية تحمل أسلحة للكيان الصهيوني الغاصب
تعليقك