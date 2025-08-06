استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سليمان العبيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استشهاد نجم المنتخب الوطني والهداف التاريخي لنادي خدمات الشاطئ المخضرم، سليمان العبيد، خلال حرب الإبادة المستمرة على غزة.

ويعد العبيد من أبرز اللاعبين المخضرمين، في قطاع غزة، ولعب لعدة أندية أبرزها خدمات الشاطئ، كما خاض رحلة احتراف ناجحة بدوري المحترفين لأندية الضفة بقميص الأمعري الفلسطيني.

وسبق لـ العبيد مواليد 1984 تمثيل المنتخب الوطني الفلسطيني الأول، وكذلك منتخب الشاطئية، اذ سجل أول أهدافه الدولية مع فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010.

كما قاد المنتخب الوطني الفلسطيني خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.

وفقدت الأسرة الرياضية في فلسطين، عدد كبير من قادتها ونجومها، ما بين شهيد ومصاب وأسير، فيما دُمرت المئات من منشآتها ومرافقها في انتهاك فاضح لكافة القوانين والمواثيق الأولمبية والدولية.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فإن حرب الإبادة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 762 رياضيا ومدربا وإداريا، من بينهم 422 لاعب كرة قدم، موزعين ما بين لاعب ومدرب وحكم وإداري، بينهم 137 طفلًا، و397 شاباً، مقابل 266 من الاتحادات الرياضية الأخرى.

وعلى صعيد المنشآت الرياضية، دمّر الاحتلال الإسرائيلي، 267 منشأة تشمل ملاعب وصالات تدريب ومقرات أندية ومرافق اتحادات.

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