ضحايا في عدوان امريكي وتدمير جسور وطرق ومحطة سكة حديد وخط كهرباء ومطار بجنوب ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد عدد من المواطنين الايرانيين واصيب عدد آخر بجروح في غارات امريكية مساء الخميس وفجر الجمعة، طالت مناطق سكنية وجسور وطرق ومحطة سكة حديد وخط كهرباء في جنوب ايران.

وجدد الجيش الارهابي الامريكي اعتداءاته على عدة محافظات في جنوب، وجنوب غرب، و جنوب شرق ايران مساء الخميس وفجر الجمعة، مستهدفا مناطق ومنشآت مدنية ما اسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الابرياء.

شهيدان و 4 جرحى حصيلة الهجوم الأمريكي على جسور محور بندرعباس - خمير

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في محافظة هرمزكان أن الولايات المتحدة واصلت هجماتها العدوانية على المحافظة، مستهدفة جسري "كهورستان" و"غريوه" على المحاور الحيوية (وسط توقعات بان يكون القصف يهدف الى قطع الطريق بين بندر عباس و شيراز)

ووفقاً لتقارير مراكز الإسعاف والعلاج، أدت هذه الهجمات إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم فوراً بواسطة فرق الإسعاف إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأوضح البيان أن طريق بندرعباس - خمير - لار مغلق بالكامل، كما تم إغلاق طريق "كشار" المؤدي إلى كهورستان حتى إشعار آخر.

واختتم البيان بالتأكيد على أن فرق الإسعاف والشرطة والقوات العسكرية متواجدة في الموقع، لعمليات النجدة والاغاثة.

شهيد و 8 مصابين في الهجوم الأمريكي على حي "تپه الله‌اكبر" (تلّة الله اكبر) السكني في هرمزكان.

اعلنت جامعة علوم الطب في هرمزكان ان الهجوم العدواني الأمريكي على حي تپه الله‌اكبر في بندرعباس اسفر عن إصابة 8 أشخاص، 7 منهم يعانون من ارتجاج انفجاري، وآخر مصاب بكسر.

كما ارتقى أحد المواطنين شهيداً في هذا الهجوم.

وفجر اليوم الجمعة استهدف الأمريكيون الارهابيون محطة تحويل سكة حديد بندرعباس، مما أدى إلى إصابة مواطنين.

وقوع 8 انفجارات في منطقة قرية "مسن" في جزيرة قشم

تزامنت تحليق الطائرات المعادية في سماء قشم مع وقوع 8 انفجارات في منطقة قرية مسن.

وافاد مراسل "تسنيم" أن الانفجارات وقعت بالتزامن مع استمرار اعتداءات العدو، حيث سُمع دوي عدة انفجارات في قرية مسن.

وحتى الآن، تم تسجيل 8 انفجارات في المنطقة، فيما حلقت طائرات العدو في سماء الجزيرة.

وشير التقارير الأولية إلى ان القصف قد طال محيط قرية مسن.

هجوم صاروخي للطائرات الأمريكية على مطار إيرانشهر

أفاد مراسل تسنيم من إيرانشهر أن الطائرات الأمريكية استهدفت فجر اليوم الجمعة مطار إيرانشهر (في محافظة سيستان وبلوشستان) بصواريخها.

و سمع الأهالي في المنطقة ثلاثة انفجارات قوية قرب المطار، وتشير تقارير السكان إلى تعرض المطار لهجوم عنيف.

ولا تزال تفاصيل الأضرار غير معروفة.

هجوم العدو الأمريكي على "سيريك"

اعلنت محافظة هرمزكان فجر اليوم الجمعة عن سماع دوي انفجار في مدينة سيريك شرق هرمزكان نتيجة هجوم للعدو الأمريكي.

هجوم على محيط مدينة "بستان" عند الحدود مع العراق

وفي محافظة خوزستان جنوب غرب ايران اعلن نائب المحافظ للأمن والشرطة في محافظة خوزستان فجر الجمعة، تعرض نقطة في محيط مدينة بستان لهجوم من قبل العدو الأمريكي.

وفجر اليوم الجمعة ايضا استهدف الأمريكيون محطة تحويل سكة حديد بندرعباس، مما أدى إلى إصابة مواطنين.

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