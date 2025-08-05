المقاومة أمام الاستكبار مفخرة للشعوب المؤمنة بالله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئیس منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة في إیران، "حجة الإسلام والمسلمين السید مهدي خاموشي" في مراسيم منح أحكام مسؤولي مقر الدورة الـ 48 لمسابقات القرآن الكريم، على دور القرآن في تحديد مسار المجتمع الإسلامي، وقال: في السنوات الأخيرة، تحدثنا عن نسخة الكمال والمقاومة، فإن مفردة المقاومة وردت كثيرا في القرآن، لكن جميعها تعود إلى مفهوم الآية المباركة "اهدنا الصراط المستقيم.

وأضاف سماحته: ما إذا لم يحدد القرآن المسار في حياة المؤمنين، كان يجوز التواضع أمام الاستكبار، لكن اليوم المقاومة أمام الاستكبار يعد من المفاخر، فإن المقاومة المعقولة لقائد الثورة الإسلامية العزيز اشتهر في جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس منظمة الأوقاف إلى الجرائم الأخيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقال: انظروا أن العدو ماذا يرتكب من جرائم بحق أهالي غزة العزّل، فقريب من ثلاثة ملايين إنسان قد تم تهجيرهم، فإننا تمكنا من الرد على عداون هذا الكيان الغاصب على بلدانا، وإذا عاد وارتكب الخطأ سنرد عليه بشكل أشد.

وأشار سماحته إلى الوعود الإلهية، وأوضح: إن الله لا يفوّض أمر الدنيا بيد المسيئين غير الطاهرين، فإنّه تبارك وتعالى ينظّم جبهة الحق ليصفع بها الباطل، إن الله صادق في وعده، وإذا ترسخ الإيمان في القلوب لا يبقى للخوف مكانا، فالإيمان التوحيدي بمعنى أن الله لا يتركنا وهو مَعَنا.

وأشار خاموشي إلى مهمة منظمة الأوقاف في ترويج نمط الحياة القرآنية، وقال: إن مهمتنا أن نرفع لوحة القرآن وننشر مفاهيمه حتى نتمكن من تحقيق مجتمع قرآني من خلال ترويج النمط الصحيح للحياة. إن الدول الإسلامية إذا سلكوا طريق القرآن يمكنهم طرد العدو وإخضاعه.

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