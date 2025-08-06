آية الله سبحاني يحذّر من استمرار تقاعس حكام المسلمين أمام الأزمة الإنسانية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحدّث آية الله الشيخ جعفر سبحاني في ختام درسه في مدرسة نواب العلمية العليا عن الوضع الراهن للعالم الإسلامي، وأكد على ضرورة وحدة المسلمين مستشهداً بحديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». كما أعرب عن قلقه الشديد تجاه الأزمة الإنسانية في غزة وصمت قادة العالم الإسلامي.

التأكيد على وحدة المسلمين

واستناداً إلى قول النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي شبّه فيه المسلمين بـ"البنيان الواحد"، قال آية الله سبحاني: "ينبغي ‏أن يكون المسلمون كأجزاء بناء متين، يدعم بعضهم بعضاً، لكن اليوم يواجه العالم الإسلامي الفرقة ‏والتشتت، ولم تتحقق هذه الوحدة المثالية."‏

التحذير من الكارثة الإنسانية في غزة

وأشار سماحته إلى الظروف المأساوية التي يمر بها أهل غزة، خاصة الأطفال منهم، وقال: "يعاني المسلمون ‏في غزة من أشد صنوف العذاب، وأطفالهم يعانون من سوء التغذية حتى أنّ الطعام الذي يتناولونه لا ‏يُمتص في أجسادهم. إنهم محكومون بالموت جوعاً بشكل تدريجي."‏

وأكد سماحته أنّ هذا الوضع عار كبير على البشرية وأضاف: "أين ذهبت العقلانية والإنصاف ‏والإنسانية؟ كيف يمكن حصار الناس وتجويعهم ثلاث سنوات والعالم كله يشاهد هذه الكارثة؟"‏

انتقاد صمت قادة العالم الإسلامي

وانتقد آية الله سبحاني صمت وتقاعس رؤساء الدول الإسلامية قائلاً: "العلماء والشعوب يصرخون، لكن ‏للأسف الحكام والملوك إما صامتون أو يكتفون بإدانات سطحية، بل إن بعضهم يقدّم دعمًا للعدو."‏

الدعوة إلى التضامن والتحرك العملي

وفي الختام، دعا سماحته الله تعالى أن يُعين العلماء والمسلمين والدول الإسلامية التي لا تزال فيها روح ‏الإنسانية، كي يجتمعوا ويبحثوا عن حل لهذا المصاب العظيم.‏

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