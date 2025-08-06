16 شهيدًا ومصابون بنيران جيش الاحتلال في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى 5 مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، وأصيب آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتم تسجيل إصابة عدد من المواطنين، جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش غربي رفح جنوبي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة.

واستقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 شهيدًا، بينهم سيدتان، و68 إصابة من بينها 18 امرأة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين في نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة ومناطق متفرقة وسط القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي جريمة تجويع بحق أهالي قطاع غزة، بعدما شددت من إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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