آية الله سبحاني: ضرورة مواءمة مناهج الحوزات العلمية مع متطلبات العصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني أن "مناهج الحوزة العلمية يجب أن تُحدَّث لتواكب متطلبات العصر"، وذلك خلال استقباله رئيس جامعة المصطفى العالمية في معهد الإمام الصادق (عليه السلام) للبحوث والتعليم.

وشدد سماحته على أن "جامعة المصطفى تتحمل مسؤولية جسيمة، وإن شاء الله ستحقق نتائج باهرة".

وأضاف سماحته: "لقد توصلنا منذ خمسين إلى ستين عامًا إلى نتيجة مفادها أنّ الكتب الدراسية في الحوزة العلمية يجب أن تكون متلائمة مع احتياجات العصر. فكثير من الطلبة الوافدين من شتى أنحاء العالم، والذين يقضون بضع سنوات في الدراسة قبل انخراطهم في العمل الثقافي، قد لا يتمكنون من استيعاب جميع دقائق الفقه وتعقيداته، كما أن ذلك قد لا يكون ضرورياً لهم. لذا ينبغي الاعتماد على كتب تتسم بالشمول وتُقدّم بلغة واضحة معاصرة."

وأشار آية الله سبحاني إلى أنه "تحقيقاً لهذه الغاية، تم تأليف كتابَي «الموجز» و«الوسيط» حرصاً على تبسيط المادة العلمية وتيسيرها للطلاب، ومن المناسب أن يتاح للطلبة الدوليين الاستفادة من هذين الكتابين خلال فترة دراستهم."

وفي مستهل اللقاء، أعرب فضيلة حجة الإسلام والمسلمين علي عباسي، رئيس جامعة المصطفى العالمية وعضو مجلس خبراء القيادة، عن سعادته بهذا اللقاء، مقدّماً شرحاً حول أعداد الطلبة وآليات القبول وفروع الجامعة حول العالم.

وكشف عباسي أن "ما يقارب ثلاثين كتاباً لسماحة آية الله سبحاني قد تُرجم إلى لغات متعددة من قبل طلبة جامعة المصطفى، مما يضعها في المرتبة الأولى من حيث الكم بين كتب العلماء المترجمة."

وأكد حرص جامعة المصطفى على "اعتماد مؤلَّفات سماحته كمناهج دراسية، والعمل على توفيرها للطلاب وتسهيل الوصول إليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

