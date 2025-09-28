آية الله سبحاني: ضرورة تلبية الاحتياجات الفكرية للمجتمع/ تأسيس مركز علم الكلام المتخصص مطلب عصرِي ملحّ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في حفل تدشين البرنامج الإلكتروني لمجموعة مؤلفات آية الله الشيخ جعفر سبحاني (الإصدار الرابع) - الذي أنتجه مركز أبحاث الحاسوب للعلوم الإسلامية (نور) - وبدء العام الدراسي للمركز المتخصص في علم الكلام بمؤسسة الإمام الصادق (ع) في قم، أكد المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني أهمية إنشاء المؤسسات العلمية في مجال علم الكلام قائلا: "يجب أن ندرك أن مسألة إنشاء مركز متخصص في الكلام الإسلامي كانت ضرورة عصرية، فكل عصر له متطلباته واحتياجاته الخاصة، ولا يمكن التغاضي عن الظروف والاحتياجات الفكرية للمجتمع".

وأضاف: "لقد أدرك المرحوم آية الله محمد فاضل اللنكراني خطر التيارات الإلحادية التي كانت تبدأ في التشكل بالبلاد، ورأى أن تأسيس مركز للكلام من الضرورات الأساسية للدفاع عن المعارف الدينية والعقائد الإسلامية".

وتحدث سماحته عن نمو وازدهار هذه المراكز، قائلاً: "إن الإمام الصادق (ع) أوضح في رواية أن المقصود بـ'الزمان' ليس الزمان الفلسفي، بل الظروف والأوضاع السائدة في المجتمع، فمن يدرك ظروف عصره ويعرف احتياجاته، لا ينزلق في الانحراف، ويستطيع تمييز الطريق الصحيح". (1)

واستشهد سماحته بظروف عصر الإمام الصادق (ع)، مشيراً إلى أن: "البعض كان يقول في ذلك الوقت: 'الإيمان كافٍ، ولا بأس إن لم تعصِ'، ولكن هذه النظرة ناقصة ومضلة. وقد أدرك الإمام الصادق (ع) خطر هذه التيارات الفكرية، فتصدى لها بجدية، واهتم بالاستشراف المستقبلي والرد على الشبهات والانحرافات".

وأردف آية الله سبحاني بالقول: "اليوم يجب أن نستفيد من تلك السيرة، كما يقول القرآن الكريم: {وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ}، وهذا الأمر لا يقتصر على المجال العسكري فقط، بل يشمل جميع المجالات، مما يظهر أهمية الاستشراف المستقبلي".

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتخطيط طويل المدى في الحوزة العلمية، قائلاً: "علينا أن نحسب عدد الدعاة والباحثين والأساتذة الذين سنحتاجهم مستقبلاً في مختلف المجالات: في الفقه، والتفسير، وعلم الكلام، والدعوة. فإذا أرادت الحوزة العلمية تلبية الاحتياجات الدينية والفكرية للأجيال القادمة، فيجب أن يكون لديها تخطيط دقيق ومستقبلي لتربية هذه الكوادر".

وختم حديثه بالقول: "إذا أولت الحوزة العلمية اهتماماً جاداً بهذا الاستشراف المستقبلي، فستتمكن من مواجهة التيارات الإلحادية، والشبهات المستجدة، والاحتياجات الاعتقادية للمجتمع، وستؤدي رسالتها التاريخية في الحفاظ على معارف أهل البيت (ع) وهداية الأجيال بشكل جيد".

آية الله العظمى سبحاني: لا مَحيدَ عن تلبية الاحتياجات الفكرية للمجتمع/ تأسيس المركز المتخصص في علم الكلام كان مطلباً عصرِياً ملِحّاً

(1) الإمامُ الصّادقُ (ع): العالِمُ بِزَمانِهِ، لا تَهجُمُ علَيهِ اللَّوابِسُ. (تحف العقول، ص 356)

