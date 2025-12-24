الرئيس الباكستاني يتشرف بزيارة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تشرّف رئيس جمهورية باكستان السيد آصف علي زرداري والوفد المرافق له، بزيارة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

ورافق الرئيس الباكستاني في زيارته محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي، وكان في استقبالهما رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة المقدسة السيد محمد علي أزهر، الذي قدّم لرئيس جمهورية باكستان والوفد المرافق له شرحًا مفصّلًا عن تاريخ العتبة العباسية المقدسة والخدمات التي تقدمها للزائرين والمجتمع.

وأجرى رئيس جمهورية باكستان جولة في أروقة المرقد الطاهر لأبي الفضل العباس (عليه السلام)، واطّلع على أعمال التطوير والبناء التي شهدتها العتبة العباسية المقدسة.

