آية اللّه نوريّ الهمدانيّ يؤكد اغتنام فرصة الاعتكاف بأفضل وجهٍ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ خلال لقائه أعضاء اللجنة التنظيميّة والعلميّة للاعتكاف، أعرب المرجع الديني آية اللّه الشيخ حسين نوريّ الهمدانيّ عن ارتياحه لتوسّع هذه الشعيرة المباركة في المجتمع، مبيّنًا أنّ الاعتكاف يترك أثرًا إيجابيًّا عميقًا في الارتقاء المعنويّ للأفراد وفي تعزيز القيم المعنويّة على المستوى الاجتماعيّ، وهو ما يستدعي اغتنام هذه الفرصة الثمينة بالشكل الأمثل.

واعتبر سماحته أنّ ترويج المسائل المعنويّة يُعدّ من ثمرات النظام الإسلاميّ، لافتًا إلى أنّ الاعتكاف كان حاضرًا في المباحث الفقهيّة دائمًا، إلّا أنّه لم يكن متداولًا في المجتمع بالشكل المطلوب، وكان الاطّلاع عليه مقتصرًا على فئةٍ محدودةٍ من الخواصّ. وأضاف أنّه ببركة الثورة الإسلاميّة، تعرّف عامّة الناس، ولا سيّما فئة الشباب، على هذه الشعيرة المعنويّة، وهم اليوم ينتفعون من هذه الفرصة المباركة.

وفي ختام اللقاء، أعرب هذا المرجع الدينيّ عن شكره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة المركزيّة للاعتكاف، ولا سيّما حجّة الإسلام والمسلمين السيّد عليرضا تِكْيِئيّ، كما قدّر جهود حجّة الإسلام والمسلمين محمد حسين فلّاحزاده في تأليف وطباعة الكتب المتعلّقة بالمسائل الفقهيّة الخاصّة بالاعتكاف.

..........

انتهى/ 278